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股匯齊揚 新台幣收31.53元續創逾半個月新高

2022/10/6 18:13
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美元走軟加上台股續揚，激勵新台幣匯率延續升勢，今天收盤收在31.53元，升值3.8分，續創逾半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額16.655億美元。

台股今天震盪收高，終場上揚90.62點，收在13892.05點，連3天收紅，持續向萬四大關邁進；三大法人外資及陸資買超達127.03億元，投信買超，自營商賣超，合計買超126.6億元。

外匯交易員表示，國際美元先前強勢飆漲、美元指數衝破114，市場湧現獲利了結賣壓，美元指數順勢回檔修正，讓亞幣暫獲喘息空間；今天不只韓元急升，新台幣也一度重見31.4元價位；新台幣兌美元開盤價為31.55元，最高31.485元、最低31.55元。

外匯交易員分析，美元指數漲多拉回，加上台股止跌反彈，均提供新台幣匯率支撐力道，但中長期來看，美國聯準會升息腳步尚未停歇，美元後勢看漲，新台幣短線反彈之後，還是離不開趨貶格局。（編輯：張均懋）1111006

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