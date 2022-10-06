渣打銀估美元指數第4季升至117 短期維持強勢格局

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（中央社記者張璦台北6日電）多國央行鷹派升息打擊通膨，渣打銀行今天指出，在利差以及避險因素雙重支持下，短期美元將維持強勁格局，美元指數第4季甚至有機會來到116.5至117區間；不過，未來6至12個月內，美元走勢可能因3大因素出現逆轉。

渣打國際商業銀行今天舉行第4季投資展望線上記者會指出，隨著鷹派立場席捲各國央行，致力打擊通膨的政策趨向，讓全球經濟面臨衰退的風險，不確性增加帶來全球金融市場的動盪，並提出三管齊下3D投資策略。

渣打銀行表示，首先，降低配置風險（De-risk），短期提高現金部位進行風險管理，並且重新平衡到投資等級公司債券與部分被嚴重低估的股票部位；第二，多元化投資（Diversify），轉向高品質收益型資產，例如美元計價投資級公司債券；第三，增加對其他收入資產（Dividend）的持有，包括高配息股票。

同時，在利差以及避險因素的雙重支持下，渣打銀行財管團隊預測短期美元的強勁走勢將持續，美元指數第4季甚至有機會達到116.5至117的區間；加上全球經濟衰退的風險不斷攀升，各種風險性資產的波動加大，美元順勢成為資金最終的避風港。

不過，渣打銀行認為，未來6至12個月內美元走勢可能在觸頂之後出現逆轉，主要原因可能來自於全球通膨逐漸回落讓聯準會（Fed）升息循環進入尾聲、中國取消防疫清零政策，以及烏俄戰事以某種形式打破目前的僵局。

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渣打銀行指出，日圓方面，由於美國、日本利差持續擴大，推動市場持續測試1美元兌換146至147日圓的區間；不過，日本央行開始進場干預，加上油價下跌以及日圓空頭部位過高可能出現逆轉，日圓匯率也有機會回到接近140至141附近震盪。

在利率走升及美元強勁之下，渣打銀行表示，黃金對抗通膨避險的特性並不顯著，導致全球黃金ETF資金連續第4個月淨流出，連帶讓黃金價格面臨壓力。隨著停滯性通膨擔憂漸升以及地緣衝突的避險需求，加上全球央行貨幣儲備的多元化政策，實物黃金的需求依舊存在；從避險的角度，黃金仍可考慮納入投資組合。（編輯：張均懋）1111006