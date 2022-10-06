延長健康壽命白皮書提3倡議 創新保單扮要角

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（中央社記者謝方娪台北6日電）人口老化與少子化，衍生醫療與長照需求，南山人壽攜手工業技術研究院發布「延長健康壽命白皮書」，點出建置健康產業生態系重要性，及保險業可適時設計創新保單，促進民眾積極改變生活型態。

台灣即將進入超高齡社會，南山人壽繼2021年與工研院共同發布「銀髮長照白皮書」後，今天攜手工研院舉行記者會，進一步發布「延長健康壽命白皮書」。

工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映指出，健康壽命和國內生產毛額（GDP）連動，與國家競爭力息息相關，白皮書綜合國內外政策發展、產業趨勢研究及質性訪談分析等，提出延長健康壽命3大倡議。

第一，政府與民眾必須共同努力、逐步實踐新健康生活型態，包括改善飲食習慣、生活習慣、增加身體活動量等，藉此有效延長健康壽命。

第二，保險業可扮演整合健康與醫療照護產業資源角色，透過創新保險商品設計，蒐集保戶生活型態數據、體況健康數據，鼓勵保戶做好自主健康管理、改變生活型態。

第三，建置健康產業生態系，提供一站購足服務，尤其當保險業、政府、醫療服務業能共同分擔風險、打造基於價值的保險給付模式，可增進銀髮族生活品質、減少保險公司給付壓力、減少醫療資源負荷，達到多贏效果。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總經理陳維新分析，隨消費意識抬頭、數位科技興起、醫療技術精進及南山人壽所掌握的數據量能提升，保險商品已從All in one走向分群分眾。

為鼓勵民眾加強自身健康管理及健康行為，南山人壽近年陸續推出結合外溢機制新商品，現售外溢保單達36張，陳維新透露，希望未來能再朝提供長照服務等實物給付型商品發展。

長照險方面，南山人壽自2004年推出首張長照險，截至目前為止累計推出20張長照險、現售保單共10張，截至今年第2季，南山人壽長照險初年度保費收入市占率達46%。（編輯：趙蔚蘭）1111006