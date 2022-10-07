台積電9月營收創次高水準 第3季衝新高

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（中央社記者張建中新竹7日電）晶圓代工廠台積電9月營收自8月的高點滑落，不過仍維持在新台幣2000億元以上高檔，創次高水準；第3季營收6131.42億元，創單季新高。

受惠蘋果（Apple）新機備貨效益，台積電7、8月營收逐月創高，8月首度突破2000億元關卡，達2181.32億元，9月營收雖較8月滑落，不過仍維持在2082.48億元，月減4.5%，年增36.4%。

台積電第3季營收6131.42億元，較第2季再增加14.79%，續創單季新高，並略優於預期。台積電預估第3季營收將約198億至206億美元，美元兌新台幣平均匯率約29.7元，季營收約新台幣5880.6億元至6118.2億元。

資料中心、車用電子需求保持穩定，帶動5奈米及7奈先進製程需求強勁，減緩智慧手機、個人電腦和消費終端需求轉弱影響，還有新台幣走貶，是台積電營收創高的主要動力。

台積電預計10月13日召開法人說明會，法人預期，受惠蘋果（Apple）處理器訂單需求，加上輝達（NVIDIA）和超微（AMD）新產品效益，台積電第4季營運表現可望維持穩定，全年營收將首度突破2兆元大關。

由於國際經濟情勢欠佳，產業景氣低迷，除半導體供應鏈庫存調整情況，台積電明年能否順利調漲代工價格及未來營運展望，備受市場關注。（編輯：林淑媛）1111007