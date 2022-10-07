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疫情趨緩 長榮航9月客運營收年增470%

2022/10/7 18:57
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（中央社記者潘智義台北7日電）長榮航空今天公布9月合併營收新台幣113.24億元，較去年同期成長32.94%；其中，以客運營收為33.26億元，較去年同期大幅成長470.47%。

長榮航空發布新聞稿指出，今年累計前3季合併營收達986.27億元，較去年同期成長41.59%。

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長榮航說明，7、8月為傳統航空旺季，但長榮航空9月合併營收仍不看淡，僅較8月略為下滑5.75%，主要為受惠於疫情趨緩以及各國邊境防疫政策逐漸放寬，客運市場穩定，長榮航空今年季營收逐季成長，今年第3季合併營收達352.05億，是疫情以來單季新高。

展望今年第4季，長榮航空將依市場需求持續加密原有航點班次，並陸續復飛北海道、峴港、金浦、高雄至東京與大阪等航班，10月每週提供近200班航班，已達疫情前1/3；11、12月將增至每週近300班，預期今年底前航班數將恢復至疫情前的5成。（編輯：蘇志宗）1111007

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