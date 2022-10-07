王美花9日啟程訪美 出席台美TTIC首次實體會議

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部部長王美花將於10月9日至16日率團訪美，就強化供應鏈合作與美商企業或商會交流，出席台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）首度召開的實體會議，並拜訪矽谷半導體產業巨擘。

經濟部今天透過新聞稿表示，王美花將於台北時間10月9日至16日率團訪美，除為首次在美國舉辦的台灣形象展揭幕，亦會進行多項促進雙邊商務交流的重要活動，鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位。

經濟部表示，王美花此行將和美商企業、商會，就強化供應鏈合作作交流，訪問總部位於矽谷且與台灣半導體供應鏈合作關係密切的產業巨擘，以持續招商引資、鞏固台灣的供應鏈安全與韌性。

經濟部官員補充，王美花此行不只安排產業交流，並將參與TTIC首度召開的實體會議，說明台灣安全與產業的重要關聯性，並向美方說明其關切的供應鏈安全議題。

官員透露，美方有意藉此行說明美國「晶片法案」（CHIPS Act）、「降低通膨法案」對台灣廠商有何好處；至於是否談及半導體出口管制等議題，官員研判機會很低。

經濟部表示，王美花此行具3大意義，一是因應10月13日國門開放後，促進台美雙邊更頻繁往來；二是帶動台美業者直接交流，合作掌握全球商機；三是透過與美方各界交流，回應各界對近期供應鏈韌性及地緣政治議題的關切。

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經濟部表示，台美互為重要經貿夥伴，且台美雙邊貿易額去年來到歷史新高，首次突破1000億美元，而雙方除建立台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、台美TTIC，也啟動台美「21世紀貿易倡議」。

經濟部說明，美國台灣形象展定10月12日起至14日在華府盛大舉行，活動聚焦5G與智慧城市、智慧車輛、智慧醫療、觀光文化美食等主題，此展覽被稱為世界巡迴的台灣博覽會。（編輯：林克倫）1111007