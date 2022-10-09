內政部：全國住宅總量破900萬 屋齡逾40年占34%

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部表示，今年第2季底房屋稅籍住宅類數量共902萬宅，其中超過7成在六都，全國總數比100年底增近100萬宅；全國住宅屋齡，以超過20至40年者占42.6%最多，超過40年者占34.0%，全國屋齡中位數則為30.64年。

內政部說，為推動不動產交易資訊透明化，讓民眾更加了解住宅及不動產相關資訊，建置「內政部不動產資訊平台」，整合國內相關住宅及不動產資訊；其中「房屋稅籍住宅類數量」是住宅供給重要指標之一。

據內政部最新統計，111年第2季底全國房屋稅籍住宅類，數量為901萬7069宅，較110年同期增加10萬4428宅，比100年底增加99萬4497宅，主因是六都宅數增加，分別比110年同期增加7萬8842宅、較100年底增加73萬110宅。

觀察各縣市，內政部指出，住宅數量有超過7成集中在六都，其中新北市167萬2753宅最多，占比達18.55%，高雄市110萬428宅、占12.20%居次，台中市108萬1978宅居第3，占12%。

屋齡方面，以超過20至40年占42.56%最多，超過40年者占34.04%，20年以下則占23.41%。相較於100年底，20年以下屋齡所占比率減少19.60個百分點，超過40年屋齡占比，則增加21.97個百分點。

內政部說，六都中，屋齡20年以下建物占比，以桃園市34.25%最高；屋齡超過40年建物占比以台北市47.51%最高。屋齡超過30年建物比率，以台北市71.98%最高，高雄市與台南市也逾5成次之，新北市46.44%再次之。

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內政部指出，全國屋齡中位數為30.64年，連江縣41.08年、澎湖縣40.81年及台北市38.98年較高；觀察歷年屋齡中位數，與100年底比較，全國增加6.58年，其中以基隆市、台北市及雲林縣增加逾9年較多。

面積坪數部分，內政部說，以超過25至35坪者占25.19%最多、超過15至25坪者占21.44%次之，平均每宅面積為39.86坪。其中以彰化縣51.65坪、苗栗縣50.93坪及南投縣49.37坪較大；而新北市29.38坪、台北市29.92坪及基隆市30.59坪較小。（編輯：楊蘭軒）1111009