中市屋齡逾30年超過4成 啟動50個危老重建工作站

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台中市政府都市發展局24日表示，正式啟動50個危老重建工作站，以輔導及協助更多老屋自主重建。都發局長黃文彬（右3）等人出席危老重建工作站揭牌儀式。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）根據中央統計資料顯示，台中屋齡逾30年的住宅占總房屋數的40.22%，台中市政府都發局今天表示，正式啟動50個危老重建工作站，以輔導及協助更多老屋自主重建。

都發局長黃文彬在危老重建工作站揭牌儀式中說明，為預防潛在災害風險，配合中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」政策，委託台中市建築師公會成立危老輔導團，並設立50個危老重建工作站，盼能提升危老重建推動量能。

黃文彬指出，全台歷經數次震災，喚起大眾正視老屋的居住安全；依據中央去年第4季統計資料顯示，台中市房屋平均屋齡約29.01年，相較其他直轄市，台中市雖屬較為年輕的城市，但屋齡30年以上住宅，占台中市總房屋數106.35萬戶的40.22%。

黃文彬認為，多數老舊建築物普遍存在耐震性差、公共管線老舊，或位於狹窄巷弄，消防安全性不足與環境品質不佳等問題，再加上台灣地區地震頻繁，危老重建刻不容緩。

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都發局根據內政部今年4月統計表示，台中市危老受理案件為全國第2，僅次於台北市，截至今天為止，台中市的危老重建累計受理579件，已核准386件。

黃文彬說，目前投入工作站的相關行業包括土地開發業、不動產開發仲介業、地政事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行業，結合在地專業力量推動台中市危老建物自主重建，歡迎有重建需求的民眾前往諮詢。（編輯：陳仁華）1110524