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改善放流水質 楠梓園區揚水站提升工程竣工

2022/10/11 15:20
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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）為提升楠梓科技產業園區放流水水質，經濟部砸新台幣1.8億元的揚水站設施功能提升工程，於今天竣工通水，不但讓園區放流核准排放量一口氣提升至3萬3250CMD（立方公尺／日），其增加的排水量額度，更有利園區廠商擴廠。

經濟部發布新聞稿指出，為提升楠梓科技產業園區的放流水水質，也為後續園區再生水系統預作準備，加工出口區管理處斥資1.8億元，執行揚水站設施功能提升工程，並於今天舉行竣工通水典禮。

加工處長楊伯耕指出，楠梓園區揚水站於2006年完工啟用迄今已有16年歷史，這次揚水站功能提升，優化了現有揚水站放流水質，也增加排放量，為楠梓園區提供更多增廠、擴廠機會，以及永續經營的環境條件。

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加工處說明，在工程竣工、通水後，經功能測試，確認放流水水質可低於放流水標準約85%以下，園區揚水站核准排放量，也從原先核准的2萬6020CMD，提升至3萬3250CMD，所增加的排水量額度，可供園區廠商擴廠增量使用。

加工處說明，「楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程」使用工研院研發主推的最新BioNET技術，增設生物處理單元及污泥脫水單元，將原不具生物降解功能的舊設備，提升至具備生物處理效能，使園區放流水可優於環保局標準，有助園區產業發展永續經營。（編輯：黃國倫）1111011

楊伯耕
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