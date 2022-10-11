iPhone 14熱銷 電信三雄9月營收亮眼

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（中央社記者江明晏台北11日電）受惠iPhone 14熱銷挹注，電信三雄9月營收亮眼，中華電信每股賺0.41元，贏過台灣大的0.32元和遠傳的0.24元，中華電前9月EPS也以3.62元，蟬聯每股獲利王。

中華電信核心業務延續成長趨勢，9月合併自結營收達189.9億元，較去年同期成長9.8%；營業淨利持續走揚，成長6.6%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長5.2%，每股盈餘（EPS）達0.41元。

核心業務部分，中華電表示，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收成長，行動月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）年增1.9%，已18個月上揚；銷貨收入則受惠iPhone 14系列開賣，整體銷貨收入大幅提升；固網寬頻表現穩定亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，衝高Wi-Fi營收，使寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻ARPU年增2.1%，自110年度起已連續21個月年成長。

中華電指出，資通訊業務以5G與最新科技發展創新服務，使相關營收成長動能續強，包括IDC、雲端、資通安全等三大重點業務與整合專標案等營收，皆達高雙位數以上成長。

累計至今年9月，中華電合併總營收為1572.4億元，營業淨利為359億元，稅前淨利為364.2億元，歸屬於母公司業主淨利為280.5億元，自結每股盈餘為3.62元，年增3.4%。截至9月，許多營運成果皆大幅超越財測目標。

台灣大哥大9月自結合併營收135.8億元，較去年同期成長11%，EBITDA為27億元，營業利益12.4億元，稅後淨利9.1億元，稅後EPS為0.32元。自結累計前3季合併營收1216.0億元，EBITDA為256.9億元，營業利益125.7億元，較去年同期成長4%，稅後淨利為85.6億元，稅後EPS為3.03元。

台灣大哥大表示，隨iPhone 14系列3機種於9月16日同時開賣，相關銷售數量較去年同期增加20%，專案機申辦以月租1399元為大宗，帶動5G月租型用戶數滲透率成長增速，對未來提升ARPU有所助益，9月行動服務營收年增達2%，電信服務營收並連續兩個月創109年1月以來新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，9月份在新iPhone、5G與Disney+、mo幣多、好速成双三大獨門方案助攻下，智慧型手機月租ARPU連續第16個月年成長，達1.3%。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務穩定輸出動能，資通訊專案方面也有斬獲。

遠傳電信9月合併總營收為84.39億元，年成長率達13%；受惠於iPhone 14系列熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，再加上新經濟營收挹注所致。

遠傳9月合併EBITDA為25.64億元，年成長率達5.4%，締造連續18個月正成長的佳績，稅後淨利為7.87億元，單月每股盈餘（EPS）為0.24元，年成長率達10.4%。

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累計至今年9月，遠傳合併總營收為647.83億元，年成長率達6.1%；合併EBITDA為229.08億元，年成長率達9.5%。稅後淨利為70.6億元，累計稅後每股盈餘（EPS）2.17元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達19.8%，成長動能強勁。

遠傳第3季營收、EBITDA、EPS均超越財測目標，分別達到103%、101%、104%，累計今年1至9月，EPS已達成全年度財測目標的77%，營運績效亮眼。（編輯：黃國倫）1111011