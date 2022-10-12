韓國央行再升息2碼 基準利率睽違十年破3%

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（中央社記者廖禹揚釜山12日專電）相當於中央銀行的韓國銀行今天召開金融貨幣委員會，決定將基準利率再上調50個基點，韓國基準利率睽違十年達到3%水準。

韓國銀行今年7月才為遏制通貨膨脹，歷史性升息2碼，僅過3個月又做出大幅升息決定。韓聯社報導，韓銀說明，韓國近期物價漲勢延續，加上韓元匯率持續下跌，可能進一步造成通膨壓力，研判有需要加強貨幣政策因應力道。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊經濟，韓銀在2020年3月決定降息2碼至0.75%，同年5月再次降息1碼至0.5%；直到去年8月因應才開始重新升息。

韓銀自去年8月至今多次升息，但多為每次升息1碼，表示將採漸進式升息，但近3個月連續兩次升息2碼，顯示物價漲幅仍來勢洶洶。

據統計，韓國9月消費者物價指數較去年同月成長5.6%，雖然較8月漲幅5.7%小幅下降，但仍維持在5.5%以上；預期物價漲幅也在7月達到4.7%新高紀錄後，連續3個月維持在4%以上。

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另一個考量因素則是韓國與美國基準利率的差距，在這次升息之前，韓美基準利率差距達到0.75個百分點，若韓銀這次仍決定僅升息1碼，而美國聯準會11月依預期升息3碼，兩國基準利率差距將擴大至1.25個百分點，接近歷年最高紀錄。韓美基準利率差距在1996年6月至2001年3月間曾達到1.5個百分點。

專家指出，若韓美基準利率差距持續擴大，韓元將持續下跌，兌美元匯率將難以達到高點轉降，在美國聯準會接連升息狀況下，韓銀也必須藉由大幅升息才能守住匯率關卡。（編輯：韋樞）1111012