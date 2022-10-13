電視面板價格跌至谷底 業者：反彈變數仍多

（中央社記者潘智義台北13日電）友達總經理柯富仁、群創總經理楊柱祥今天在2022年台灣創新技術博覽會（TIE）受訪表示，電視面板價格已跌至谷底，正蘊釀反彈的時機，但後續庫存能否有效去化仍是關鍵。

柯富仁直言，面板價格是否觸底，關鍵仍是供需，近兩季全球面板廠都有減產，應會朝比較健康的方向發展，電視面板從高點往下已有一年時間，之前因塞港問題，使成品到零件庫存都增加，但經過一年時間消化，已看到電視面板供需進入較健康狀態。

楊柱祥坦言，電視面板價格已見止跌訊號，即便價格已跌至谷底，但打底的時間要多久仍難確定，尤其價格要回到代表賺錢的現金成本之上，更需時間觀察；不過，雖然電視面板止跌訊號已很清楚了，但不論是等待反彈，還是一個產業的循環上下，都需要時間。

他樂觀認為，中國十一長假已過，再看雙11光棍節銷售旺季，接著還有美國的消費傳統旺季，只要把庫存都去化完了，供應鏈便可再補新貨，待後續的拉貨更明確後，價格往上調整，便有機會回復獲利。之前法說會講今年底落底，明年反彈，現在則是審慎樂觀，但條件是國際政經情勢不能再有意外。

柯富仁說，其實前兩季美國市場在電視的消費還是不錯，所以可再觀察後續整體需求是否回溫，但資訊電子面板庫存仍高；對面板產業而言，過去傳統旺季備貨情形今年已不復見，因為現階段必須消化庫存，需求目前仍是問題，且過去兩年成本都拉高，產業要快速回復不易。

他指出，大家開始出差之際，可發現國外的機場「都很滿了」，「台灣開放後也會非常滿」，大家都把過去兩年消費去買產品的錢跟時間，拿去旅遊、出差。因此，目前的確民眾採買電子產品的預算降低，顯示器產品需求還需要觀察一段時間。

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楊柱祥解釋，現在面板業的產能稼動率，普遍都維持在下降後的一定水準，雖然10月有鼓勵員工休假，但接下來仍需視各事業單位需求彈性調整；雖然面板出貨量能升溫改善，但價格的彈性係數卻沒想像的高。

他強調，電視、筆電、車用面板出貨都有增加，價格下跌以來底部已經出現，若能緩步上升對產業是最好的狀況；不過，中國動態清零仍會造成供應鏈斷鏈，加上先前國際海運物流問題，只要能逐漸被釐清，產業就可回到原先的穩定經濟常軌，雖然面板業「還是很冷，但我們應該挺得過去」。（編輯：趙蔚蘭）1111013