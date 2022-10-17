利變型保單退燒 前3季傳統型保單初年度保費轉衰

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（中央社記者謝方娪台北17日電）壽險業前3季初年度保費、續年度保費及總保費收入續呈現「三衰」格局，且因壽險業宣告利率調整趨於謹慎，利變型保單銷售動能趨緩，前3季傳統型保單初年度保費，由正成長轉為衰退1.7%。

壽險公會今天公布壽險業最新業績統計，若加計認列在負債項下收入，壽險業前3季初年度保費收入合計新台幣6256億元，年減幅擴大至20%；續年度保費收入1兆1453億元，年減20.1%；總保費收入1兆7709億元，同樣年減20.1%。

進一步觀察壽險業初年度保費收入結構，前3季投資型保單初年度保費收入2883億元，年減幅擴大至34.3%，至於原有利變型保單買氣支撐的傳統型保單，初年度保費收入為3373億元，轉為衰退1.7%。

壽險業者指出，去年受惠投資熱絡，投資型保單買氣創史上同期新高。今年資本市場相對險峻，投資人投資態度轉趨保守，投資型保單銷售動能直墜，在原先預期之內。

另一方面，今年壽險業競相調高宣告利率搶市，遭金管會發現業者將升息預期、同業競爭因素納入宣告利率考量，予以停售商品處分。壽險業者坦言，各家宣告利率調整已轉趨保守，自然會影響傳統型保單銷量。

壽險公會分析，因壽險業對利變型保單宣告利率調升態度已轉趨謹慎，與民眾預期不符，導致利變型保單業績成長放緩，前9月傳統型保單初年度保費收入相較去年同期減少1.7%，止步前8月成長紀錄。

至於投資型保單買氣，則受到資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值影響，保戶投資態度轉趨保守，加上為平衡商品結構，部分壽險公司今年銷售策略改以傳統型保單為主力，減少銷售投資型保單，導致投資型保單買氣相比去年同期衰退。

觀察各險別，前3季壽險、傷害險初年度保費收入相比去年同期均成長，健康險、年金險則呈現衰退，又以年金險前3季初年度保費收入年減42.2%最劇烈。

檢視前3季初年度保費收入來源，以銀行保經代通路貢獻占比52.23%最高，其次為壽險公司占36.72%，傳統保經代占11.05%。（編輯：楊蘭軒）1111017