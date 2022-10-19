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是德科技：電動車應採共通標準 數位孿生將改變世界

2022/10/19 14:40
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）量測設備大廠是德科技（Keysight）今天表示，未來須關注5G/6G、自動駕駛、量子與高效能運算、數位孿生等4大技術趨勢，是德科技認為，電動車生態系統須採用共通標準，數位攣生將改變世界。

是德科技今天舉行年度電子量測論壇，展示超過20個解決方案與應用，並宣布5G/6G、自動駕駛技術、量子與高效能運算、數位孿生技術等4大發展趨勢。

台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞指出，5G專用網路持續優化，因應工業及醫療等產業應用，未來6G將是發展重點。

在量子技術，羅大鈞表示，越來越多企業意識到量子是不可錯過的技術，未來商機無限，中國大陸積極布局，台灣也成立國家隊布局量子技術應用。

在電動車和自動駕駛，羅大鈞指出，推進續航力、大規模充電以及基礎充電樁建設，還有電池技術，仍是電動車應用存在的挑戰。是德科技認為，須推動電動車整個生態系統採用共通的標準，也須解決電池包括矽陽極或固態電池的技術創新。

談及數位孿生（Digital Twin）技術，是德科技預期，這將是改變世界的變革性技術，可在虛擬世界建立模擬體，與在真實世界的物件狀態，發展完全一致，近年來大量應用在工業、航空、汽車與醫療等產業，透過對計畫中的變動因子進行建模，從生態系統受影響的程度，按照實際需要調整。（編輯：楊凱翔）1111019

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