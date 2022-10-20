「台挪隊」成軍 台亞風能與挪威能源商會簽MOU

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（中央社記者曾智怡台北20日）本土開發商台亞風能今天宣布，與挪威能源商會簽署合作備忘錄，「挪威隊」與「台灣隊」將彼此合作，協力為台灣離岸風電區塊開發階段引進新技術與合作能量。

台亞風能今天透過新聞稿宣布與挪威能源商會（Norwegian Energy Partners, NORWEP）簽署離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄（MOU），雙方同意在離岸風電領域各自作為「挪威隊」及「台灣隊」代表，雙方產業成員在風電產業技術創新合作，繼而提升雙方產業商業價值與競爭力。

台亞風能執行長陳聰華表示，今年區塊開發啟動彰顯離岸風電來到全新階段，第三階段區塊開發上個月底正式截止投標，台亞風能作為本土開發商，也參與其中。

他強調，區塊開發不但是新的投標階段，更重要的是將為台灣引來新夥伴及新技術。例如台亞9月已與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，BW Ideol也是NORWEP企業成員之一。此外，台亞今年也與NORWEP的8間離岸風電開發商接觸，交流技術及解決方案。

陳聰華表示，希望在合作備忘錄的基礎下，與挪威具解決方案的廠商有合作機會，更希望挪威開發商有機會與台亞等在台開發商合作，擴大參與區塊風場開發。

挪威能源商會台灣區顧問劉欣怡指出，挪威企業具備世界領先的離岸設備、專業知識技術與全球風場豐富專案經驗，因此在許多領域、尤其浮式風電技術方案有獨特的競爭優勢。挪威能源商會未來將致力促進台挪離岸風電於台灣市場合作，特別是關鍵技術及應用方案層面。

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台亞風能表示，挪威能源商會是挪威最大的能源產業組織，與挪威創新署及挪威駐外大使館協力推動產業策略聯盟 「TEAM NORWAY」，持續與各國及各地區的產業合作。NORWEP成員具備各能源領域先進的技術解決方案，尤其在離岸風電國際專案都扮演重要角色，強項在於水下建設、浮動式風電平台、船舶設計工程及風電探測與控制系統等。

台亞風能則是台灣本土離岸風電開發商，今年已投標參與首期區塊開發競標，9月也宣布挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，雙方將在技術及資本兩層面共同合作，開發經濟部預計明年將啟動的50MW浮動式示範專案。（編輯：翟思嘉）1111020