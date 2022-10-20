IDC未來企業大獎 遠傳井琪獲年度CEO

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（中央社記者江明晏台北20日電）國際數據資訊（IDC）今天舉辦年度「2022未來企業大獎」台灣頒獎典禮，遠傳總經理井琪帶領公司成功數位轉型、創造營收第2成長曲線，獲年度CEO大獎（2022 CEO），是資通訊產業中唯一獲獎的企業。

遠傳近年推動數位轉型成效有目共睹，董事長徐旭東於2018年率先成立台灣電信業第一個「轉型辦公室」，在井琪接任首席轉型長、總經理的帶領下，從傳統電信業者轉型為科技服務公司，利用5G「大人物」技術發展消費者創新數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造第2成長曲線，電信本業、新經濟在疫情逆風中仍雙雙逆勢成長。

遠傳更善用核心優勢創造社會正面影響力，包含利用AI攔截詐騙電話與簡訊，防堵民眾受騙；推出全台第一個5G遠距診療服務，迄今已導入全台12縣市、33個鄉鎮，讓偏鄉醫療零距離。

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井琪表示，回台4年，是一段快速成長學習的過程，除了透過許多產業先進在報章雜誌分享典範，還有機會當面交流和請益，都獲益良多，合作夥伴、新創團隊和其他業者都給了許多啟發，未來遠傳將持續發展多元創新的5G應用、提供消費者有溫度的差異化服務、協助更多企業夥伴轉型升級，共同投入環境永續ESG的大業。

此外，遠傳以「AI偵測詐騙電話」專案獲得「營運模式創新獎」，由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民出席受獎，遠傳運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術推動企業數位轉型、加速創新應用落地。（編輯：趙蔚蘭）1111020