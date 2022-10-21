信邦第3季每股賺3.58元新高 第4季淡季營收將放緩
2022/10/21 16:06
（中央社記者韓婷婷台北21日電）電子零組件廠商信邦第3季單季及累計前3季營收及獲利均創下歷史新高紀錄，單季每股盈餘（EPS）賺進3.58元，累計前3季EPS為9.71元，優於去年同期的8.09元；第4季預計進入產業淡季將較第3季下滑。
信邦今天公布季報，前3季合併營收新台幣225.71億元，年成長18.41%；合併毛利率25.53%，較去年同期合併毛利率25.77%，減少0.24個百分點；合併營業淨利25.37億元，年成長9.70%；稅後淨利22.83億元，年成長21.17%，每股稅後淨利9.71元，稅後淨利及每股淨利同為公司成立以來歷史高點。
其中第3季合併營收81.32億元，季成長8.76%，年成長21.74%；合併毛利率25.30%，較第2季25.61%，減少0.31個百分點，較去年同期25.50%，減少0.20個百分點；稅後淨利8.45億元，季成長11.39%，年成長27.74%；每股稅後淨利3.58元，單季稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。
信邦指出，第3季合併毛利率較第2季減少0.31個百分點，主要因毛利率相對較低的風電產業連接線組銷售比重拉高，季增達37.36%，加上代理銷售連接器，受匯率貶值進口成本增加等因素影響；合併營業費用增加，則主要因6月進行調薪作業，運輸、銷售及業務開發費用增加，業外則因新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注增加，推動稅後盈餘季成長11.39%，高於營收的成長率。
展望第4季，信邦表示，按照往年第4季為傳統淡季，整體營運將趨緩較第3季下滑，預估與第2季相當或好一點。（編輯：楊凱翔）1111021
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