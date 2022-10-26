UL新竹設實驗室 攻車用零配件EMC測試

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）優力國際安全認證（UL Solutions）今天宣布，在新竹設立車輛零組件EMC測試實驗室，提供車輛電子零組件的電磁相容性（EMC）國際標準測試服務。

UL Solutions透過新聞稿指出，這可因應台灣車輛零組件業者迫切的安全測試需求，並協助製造商加速拓展全球車用電子市場。

UL Solutions副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，成立車輛零組件EMC測試實驗室後，結合新竹物聯網實驗室，以及今年在桃園設立的電動載具暨儲能測試實驗室，UL Solutions涵蓋的車輛零組件安全測試項目、技術、設備和服務人力，可讓台灣製造商擁有地利之便，透過單一服務窗口的測試範圍，縮短零組件產品從設計、開發到生產的生命週期，加速打進國際車輛電子零組件市場。

陳宗弘指出，新竹、桃園3個實驗室的協同合作，加上UL Solutions在日本、韓國車用EMC實驗室先進技術和經驗支援，可全面提供車輛零組件檢驗服務。

UL Solutions分析，汽車產業正快速朝向聯網（Connected）、自駕（Autonomous）、共享（Shared）和電動化（Electric vehicles）這CASE四大趨勢，汽車數位化轉型趨勢，驅動先進駕駛輔助、車內資訊娛樂、車聯網裝置等各種車用電子零件的全面性成長，台灣除了既有汽車零配件廠商外，資通訊及電子代工業者也紛紛跨入車用電子領域，切入國際市場。（編輯：楊凱翔）1111026