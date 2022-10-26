11月赴泰國考察 PCB產業掀東南亞設廠潮

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銅箔基板（CCL）大廠聯茂董事長陳進財（左）表示，已著手進行東南亞設廠計畫，布局大中華區以外的產能。中央社記者江明晏攝 111年10月26日

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（中央社記者江明晏台北26日電）因應客戶要求在中國以外地區設廠的需求高漲，電電公會與台灣電路板協會（TPCA）將籌組拓銷團，於11月中旬赴泰國考察評估設廠，聯茂已表達投資意願、燿華也積極評估中。

國境開放，投資考察團也邁開腳步，因應客戶在中國以外生產的需求日益高漲，電電公會與台灣電路板協會共同籌組台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團，將於11月中旬赴泰國考察當地數個工業區和台商廠區，以完整了解當地產業優勢與商機。

科技電子業在中國以外設廠需求高漲，越來越多客戶要求生產地分散風險，跟隨這股趨勢，在今天登場的台灣電路板展（TPCA Show 2022）上，多數PCB台廠大老均對於投資東南亞表達肯定態度，並著手規劃相關評估作業。

燿華董事長張元銘今天受訪時指出，因應市場趨勢，也在評估在東南亞設廠的可能，目前已規劃參加參訪團赴泰國考察，但要在哪個國家設廠還不確定，也要看上游廠商腳步和供應鏈成熟度，目前觀察泰國、越南、馬來西亞都不錯。

銅箔基板（CCL）大廠聯茂董事長陳進財表示，已著手進行東南亞設廠計畫，布局大中華區以外的產能，「客戶已經開始移動，因此，聯茂一定會去東南亞」，明年首季會確定落腳哪個地方，泰國會有滿高的出線機率。

聯茂進一步指出，泰國已有許多國際大廠前進考察，以日本廠商而言，泰國當地汽車產業鏈發展很純熟，且消費性產業鏈很不錯，所以已有PCB廠在此設廠，未來整個東南亞，就會是應用面多元化的生產基地。

鑽針廠尖點則表示，公司計畫應客戶邀請前往泰國考察，但由於鑽針體積小，目前已出貨至泰國等地區，實際投資待後續評估。

環保暨高階基材廠商台光電日前已表示，為因應風險分散生產據點及未來長期投資市場及客戶需求，擬於東南亞地區進行增設生產據點。

FCCL（軟性銅箔基板）大廠台虹今年5月於泰國曼谷與安美德集團（AMATA）簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，預計投入3500萬美元，執行第一階段建廠，規劃於2024上半年正式量產。

觀察PCB產業，在泰國設廠的PCB廠台廠有泰鼎-KY、車用PCB大廠競國與敬鵬，都是早期就搶占先機的案例。

由於近期產業雜音頻傳，市場對升息通膨、打銷庫存與地緣政治等負面因素擔憂很深。展望市場狀況，聯茂認為，明年首季過後應該可望開始陸續消化，邁入復甦。

燿華表示，整體展望還是樂觀，低軌衛星、車用發展較強，但明年大環境通膨、經濟衰退等因素會不會有間接影響，還有待觀察，不過每一季都有望維持獲利。

觀察景氣發展，鑽針大廠尖點認為，現在差不多在景氣谷底，但這波L型趨勢的谷底要延續多久，目前還不確定，預計明年第2季有機會慢慢回升，下半年復甦。

尖點提到，低軌衛星、伺服器、車用與ABF載板則會相對穩健，以前第3季旺季稼動率大概8到9成，但現在約65%至70%，不過尖點不至於會虧損。

另外，尖點今年資本支出近7億元，新產能將於今年11月底全數開出，鑽針月產能將達2800萬支。而明年會以擴充瓶頸為主，資本支出會下降。（編輯：楊凱翔）1111026

燿華董事長張元銘（圖）受訪時指出，因應市場趨勢，也在評估在東南亞設廠的可能。中央社記者江明晏攝 111年10月26日