數位部建置政府短網址服務 提供民眾信賴連結

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部推出政府短網址服務（https://url.gov.tw/），不僅有利資訊傳播，也可以讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險；服務短短1週已累積100筆登錄網址，轉址數約17萬次。

數位部今天發布新聞稿，政府機關要傳播公共資訊時，常因網址過長造成民眾不易使用，雖可使用民間已有的短網址轉換服務，但服務型式及名稱不一，民眾難以識別短網址是否為政府機關網站，可能讓有心人士利用民間短網址包裝不法網站，並謊稱是政府網站來進行詐騙或騙取民眾個資。

行政院農業委員會水土保持局總工程司陳振宇日前在臉書留言，建議數位部開發政府專用短網址服務，因為看到政府公文或訊息用民間短網址，都覺得「怪怪的」，也有風險。數位部長唐鳳認為是很好的建議，指示數位部人員立即著手開發。

數位部表示，由數位政府司開發的政府短網址服務，利用開放原始碼與自由軟體建構政府短網址服務，轉址後的網站都是https://gov.tw開頭，讓民眾更容易識別與記憶政府機關的網站名稱。

政府短網址服務現已由數位部與幾個政府單位試用當中，特別是中央疫情指揮中心已將重要防疫資訊轉換為短網址，透過疾管家APP傳送給民眾。這項短網址服務從10月14日到20日短短1週內，累積登錄網址約100筆，轉址數約17萬次。

數位部將陸續擴大提供政府短網址服務給各級政府機關使用，並根據各單位使用者回饋意見，持續進行調整。有需求的政府機關更可洽數位部取得短網址系統原始碼，應用於教育、國營事業等政府業務領域使用，提升服務效益。

數位部開發的政府專用短網址服務使用方法，是由機關人員登錄政府網站原始網址，經過公務電子郵件信箱認證後，即可轉換為三碼短網址；同時提供短網址反查功能，輸入短網址後三碼即可取得對應的原始網址資訊。

政府短網址服務提供民眾識別政府網站的簡單方式，網址以https://gov.tw開頭，就是政府專用的短網址，如同以gov.tw結尾的網址也是政府專用網站一樣，民眾可以放心使用。（編輯：張均懋）1111026