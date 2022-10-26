防詐騙釣魚信件、簡訊 指揮中心專用短網址上路

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）疫情不明詐騙釣魚信件、簡訊頻傳，內容最常出現不明短網址連結，疫情指揮中心10月起使用數位發展部「政府專用短網址服務」，讓民眾能辨認，以輔助防疫業務推動。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，常接獲民眾反映，收到以指揮中心或疾病管制署等官方名義發送的不明詐騙釣魚信件或簡訊，一再提醒民眾提高警戒，勿開啟信件或簡訊、點擊連結或附件，確保個人資訊安全。

莊人祥說，為使民眾能清楚辨認政府官方網頁短網址，指揮中心已於10月起使用數位發展部「政府專用短網址服務」，並將原先於疾管家與疾病管制署-1922防疫達人提供新聞稿短網址連結以政府專用短網址取代。

莊人祥再次提醒，政府機關網址一定是使用「政府專用短網址服務」，如昨天發布新增個案新聞稿網址為https://gov.tw/upJ。對於一般民眾也提供反查原始網址的功能，以減少民眾困惑。

莊人祥表示，「政府專用短網址服務」連結導向至原始網址沒有延遲相當順暢，除能避免原非政府專用短網址服務網址可能隨時間失效，甚至導向錯誤網站情形外，也減少轉換短網址所需花費的人力成本與主機資源。

莊人祥說，「政府專用短網址服務」均有存檔，可避免不同單位處理同樣網頁時出現不同網址造成的錯誤情形。鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，中央流行疫情指揮中心正積極推動各種科技防疫措施，呼籲全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：陳政偉）1111026