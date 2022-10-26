核研所生物氚實驗室揭牌 112年起檢測量能達500件

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（中央社記者曾智怡台北26日電）原能會今天表示，核研所生物氚實驗室已正式揭牌，預計112年擴充至每年500件檢測量能，並將持續針對台灣鄰近海域生態樣本及重點遠洋經濟魚種，蒐集生物氚背景基線數據，因應明年福島核電廠含氚廢水排放。

日本預計明年春季排放儲放於福島第一核電廠的核災含氚廢水，原能會今天召開第12次跨部會因應會議，並透過新聞稿說明初步結論。

首先，東京電力公司的排放實施計畫已在7月下旬獲得日本原子力規制委員會（NRA）核准，接著在8月初取得地方政府的同意與理解後，即展開排放設施的興建工程，原能會將持續協同外交單位密切關注排放設施興建動態與進度資訊，並持續循外交管道與日方協調實地交流事宜。

第二，國際原子能總署（IAEA）調查團預計今年11月中旬及明年初再度赴日，分別就安全評估及管制作為等議題，執行追蹤審查任務；另IAEA今年度會員大會的周邊會議，也對外說明調查團分析取樣的工作進展與規劃，原能會持續關注IAEA調查團後續發布報告，供國內研擬因應參考。

第三，今年海域環境輻射監測計畫，截至第3季完成478件樣品分析，執行率69%，符合規劃進度，輻射偵測中心持續依規劃完成111年後續取樣分析；另「112年台灣海域海水氚輻射監測計畫」，應儘速報原能會核定。

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第四，核能研究所生物氚實驗室已正式揭牌成立，並逐步擴充檢測量能，預計在112年擴充至每年500件；核研所也將持續針對台灣鄰近海域生態樣本及重點遠洋經濟魚種，蒐集生物氚背景基線數據，並進一步研擬增加生物氚檢測量能。

此外，核研所已完成「放射性物質海域擴散海洋資訊平台（TW-ORIS）」，並於本季擴充海域輻射監測數據展示共1390筆，並將於公告專區隨時更新氚水事件相關資訊，為民眾提供整合式資訊查詢服務。（編輯：翟思嘉）1111026