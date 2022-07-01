日本擬排放福島核廢水 原能會海域監測平台上線

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（中央社記者曾智怡台北1日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天表示，持續與相關部會合作因應，並宣布「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」正式上線，整合海域輻射監測數據與地理資訊地圖，盼擴大科普與資訊公開效益。

日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。

原能會今天發布新聞稿表示，日本政府2021年4月宣布，2年後將逐批把福島第一核電廠儲存的含氚處理水排放到海洋，為確保民眾的安全與權益，原能會與相關部會正共同合作，做好因應準備，包含建立海域的輻射背景資料庫。

原能會表示，轄下核能研究所透過行政院國家科學技術發展基金支持，已建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，整合海域輻射監測數據與地理資訊地圖，將原本原能會網站的日本福島核災含氚廢水專區資訊精進改版，以更視覺化的方式，提供相關資訊的單一傳遞窗口，盼能擴大科普與資訊公開效益。

原能會強調，未來會持續更新海域輻射監測結果、精進平台功能。（編輯：林興盟）1110701