更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
福島核廢水
首頁 / 產經

日本擬排放福島核廢水 原能會海域監測平台上線

2022/7/1 18:30（7/1 18:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天表示，持續與相關部會合作因應，並宣布「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」正式上線，整合海域輻射監測數據與地理資訊地圖，盼擴大科普與資訊公開效益。

日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。

原能會今天發布新聞稿表示，日本政府2021年4月宣布，2年後將逐批把福島第一核電廠儲存的含氚處理水排放到海洋，為確保民眾的安全與權益，原能會與相關部會正共同合作，做好因應準備，包含建立海域的輻射背景資料庫。

原能會表示，轄下核能研究所透過行政院國家科學技術發展基金支持，已建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，整合海域輻射監測數據與地理資訊地圖，將原本原能會網站的日本福島核災含氚廢水專區資訊精進改版，以更視覺化的方式，提供相關資訊的單一傳遞窗口，盼能擴大科普與資訊公開效益。

原能會強調，未來會持續更新海域輻射監測結果、精進平台功能。（編輯：林興盟）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
福島核廢水排放 原能會：東電最快6月施工