台灣若面臨「髒彈」恐攻 原能會揭處理程序

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（中央社記者曾智怡台北26日電）外媒報導，美英法等國指控俄羅斯擬以烏克蘭打算使用放射性武器「髒彈」，作為戰況升級藉口；原能會表示，目前全世界沒有成功引爆髒彈的案例，但仍會做最壞打算、最好準備，完備源頭管制制度，確保國內輻射安全。

原能會今天透過新聞稿說明，髒彈（輻射彈）是一種結合傳統炸藥及放射性物質的爆裂物，引爆後，造成民眾的心理恐懼將遠比實質生理傷害大，因此髒彈最可能使用在恐怖攻擊，在軍事用途上較無明顯使用價值；目前全世界沒有成功引爆髒彈的案例。

原能會指出，為了確保類似髒彈的輻射災害不會在國內發生，積極落實放射性物質源頭管制，偕同海關進行放射性物質進口簽審，並定期與不定期視察，確認放射性物質使用的輻射安全與盤點物質帳料。

尤其，對於國際原子能總署定義有可能作為髒彈的高風險放射性物質，原能會訂有相關保安管制規定，要求醫院、研究機構與工業場所，應對放射性物質貯存設有警報、監視系統與雙重屏障，如需運送，車輛也必須有防盜警報系統。

原能會也會每年執行保安措施稽查，防範此類高風險放射性物質失竊，避免社會大眾有輻安危害之虞。

原能會強調，即使有完整的源頭管制制度，仍會做最壞的打算、最好的準備，以因應髒彈的威脅。

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萬一國內發生類似髒彈的恐怖攻擊事件，地方政府第一線應變人員會先管制現場、並搶救受傷人員，同時原能會也會派員赴現場協助執行輻射偵測及劑量評估，以及提供民眾防護行動建議。

另檢調單位會進行蒐證與鑑識，並請求國防部支援執行場地與人員輻射偵檢、除污及復原工作；萬一在戰時發生髒彈攻擊狀況，則會由國軍進行因應，國內也會啟動全民防衛動員機制，徵用輻射防護人力及偵檢設備支援軍事作戰。（編輯：林興盟）1111026