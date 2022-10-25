俄羅斯入侵烏克蘭滿8個月 媒體揭俄軍飛彈秘密團隊

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俄羅斯入侵烏克蘭屆滿8個月，近期多次以飛彈攻擊烏克蘭。圖為烏克蘭尼古拉耶夫一處住宅大樓23日遭俄軍飛彈炸毀。（路透社）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的入侵於24日屆滿8個月，西方指控俄國計劃以抹黑烏國使用「髒彈」作為戰況升級的藉口。調查媒體揭露，俄軍對烏克蘭飛彈攻擊事件背後有一支秘密團隊。

●俄侵烏滿8個月 西方指俄欲藉口髒彈升級戰況

西方國家指控俄羅斯計劃以烏克蘭打算使用放射性武器「髒彈」的威脅，作為戰況升級的藉口。另外，國際原子能總署（IAEA）準備在未來幾天向烏克蘭2處地點派遣檢查員作為回應。

法國、英國和美國外長在聯合聲明中表示：「俄羅斯指控烏克蘭正準備在自己的領土上使用髒彈，我們的國家明確表示，拒絕接受這明顯不實的指控。世界會看穿任何試圖利用這一指控，作為戰況升級藉口的企圖。」

聯合國核能監督機構國際原子能總署表示，應烏克蘭要求，國際原子能總署正準備在未來幾天向烏克蘭2處地點派遣檢查員，這顯然是對俄國聲稱烏克蘭可能部署髒彈所作的回應，烏克蘭則否認俄方指控。

●俄飛彈狂轟烏克蘭 媒體揭俄軍工程師秘密團隊

俄羅斯近期多次以飛彈攻擊烏克蘭，有多枚擊中民用設施。調查網站「冒險者」（Bellingcat）與媒體夥伴爬梳電話紀錄等資料，挖出藏在這些攻擊背後的「遙控殺手」，即俄軍中的秘密團隊。

「冒險者」和總部設於海外的俄羅斯調查媒體The Insider、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）經過6個月調查，發現一個由數十名軍事工程師組成的秘密團隊，他們在飛彈程式設計方面具有教育和專業背景。

據調查，這支秘密團隊深藏在俄羅斯武裝部隊的「總參謀部主要運算中心」（Main Computation Centre of the General Staff，通常縮寫為GVC），分在兩地工作，一處是莫斯科的國防部總部，一處是聖彼得堡的海軍總部。

●烏克蘭控俄羅斯故意拖延船隻檢查 妨礙穀物出口

烏克蘭當局指控俄羅斯故意拖延穀物出口協議下的船隻檢查程序，導致逾165艘從土耳其出發、準備載運穀物到國外的船隻遲遲無法抵達烏國港口，進而威脅全球糧食安全。

烏國外交部批評，俄國檢查人員「一直嚴重拖延船隻檢查程序…導致超過165艘貨船在博斯普魯斯海峽附近大排長龍，而且數字與日俱增」。

烏國外交部強調：「我們有理由相信，俄羅斯之所以拖延穀物出口協議下的船隻檢查工作，是出於政治動機。」

●助烏克蘭 世銀再撥款5億美元

世界銀行（World Bank）表示，已額外撥款5億美元（約新台幣162億元），協助烏克蘭應付俄羅斯2月24日入侵後戰事綿延造成的緊急支出需求。

世銀表示，這筆款項由英國上月30日宣布擔保的5億美元貸款支出。

截至目前為止，世銀對烏克蘭的援助總額為130億美元，其中114億美元已全額撥款。

世銀、烏克蘭當局和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）9月公布的報告指出，截至6月1日為止，俄國入侵已對烏克蘭造成970億美元的直接傷害，重建烏克蘭恐須耗費近3500億美元。

●德國總統史坦麥爾突訪基輔 會晤澤倫斯基助重建

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）抵達基輔進行突襲訪問，將會晤烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、提供軍事援助，並協助修復遭破壞的電網等基礎設施。

根據發言人的文字訊息，史坦麥爾表示：「我很期待與（烏克蘭）總統澤倫斯基在基輔的會面。」

史坦麥爾辦公室在聲明中指出，這是史坦麥爾自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來的首次訪問。

史坦麥爾在聲明中指出：「我想對烏克蘭的人民說：你們可以依靠德國！」

●美軍事首長與俄參謀總長通話 5月來首次

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）24日與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話，為5月以來的首次。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，發言人巴特勒（Dave Butler）說，密利與吉拉西莫夫之間的談話，「談到令人關切的數項安全相關議題，並同意保持溝通管道暢通」。

但發言人說，根據往常慣例，密利與吉拉西莫夫交談的具體細節將保密。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111025