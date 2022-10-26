徐旭東：盡量樂觀看明年上半年景氣 對台灣有信心

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）遠東集團董事長徐旭東今天表示，第4季景氣「應該不會差到哪裡去」，到明年上半年「盡量樂觀、沒有很悲」。他指出，台灣在疫情影響下，出口值還是增加，半導體晶片需求持續上揚，其他產業都在廣泛地成長，他對台灣有信心。

徐旭東下午受邀參加遠見高峰會專題論壇，暢談領導者如何逆境突圍開創新局，會後接受媒體短暫採訪。

展望全球經濟，徐旭東指出，由於各種因素，全球經濟可能會蕭條一些。中央社記者提問對升息通膨影響，他認為，要壓抑通膨，不能單靠金融手段即可，還要政府政策並行。

對於產業景氣看法，徐旭東表示，大家都在努力，希望第4季數字好一點，「應該不會差到哪裡去」，他說，「百貨週年慶好得很」。

記者提問對台股近期下滑、以及到明年上半年景氣看法，徐旭東說「盡量樂觀、沒有很悲」，他指出，台灣很了不起，在COVID-19疫情影響下，出口值還是增加，半導體晶片需求持續上揚，其他產業都在廣泛地成長，他對台灣有信心。

對於中共20大後局勢，徐旭東表示，現在中國國家主席習近平全面管理一切，「什麼都要問他」，從某個角度看，行政反而單純更有效率，他認為，台商不會撤出中國大陸。

徐旭東在論壇中表示，企業經營不僅需要具備全方位能力，但也要順應未來變化，企業投資全球各地也有各種考量，他透露，遠東集團已在美國買了3個廠。

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徐旭東說，前陣子剛從美國和歐洲回來，當地大公司老闆非常重視成本管理，態度積極認真，「因為競爭很厲害」，對於節省成本很花功夫。他認為，台灣應該要重新思考，企業需要科技技術，否則無法走到下一步。

徐旭東說，「張忠謀做晶片、大家都在排隊」，但拿掉半導體，「台灣還剩下什麼」，他認為，台灣要重新思考，什麼下一步，才能因應外部變化，「最重要還是重新再造」，不可能維持現況。他強調，科技技術非常重要，才能讓競爭力永遠保持領先，除了科技技術，也需要管理調整組織系統。（編輯：黃國倫）1111026