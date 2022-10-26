和碩加碼印度投資？ 程建中：站穩基礎一步步來

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（中央社記者江明晏、吳家豪台北26日電）和碩副董事長程建中今天與印度坦米爾那都官員展開閉門會議，是否擴大在印度的投資，程建中表示，清奈廠9月已正式投產，進度比預期快，但「投資一步步來，先把基礎站穩」。

印度坦米爾那都（Tamil Nadu，另譯：泰米爾納德）訪問團近日訪台，包括工業部秘書長克瑞希南（S.Krishnan，另譯：克里希南）等官員，與台灣產業用紡織品協會、台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）今天在台北國際會議中心召開圓桌論壇暨研討會，盼面對面溝通，解決台灣產業界的疑問，促進與台灣產業的合作。

蘋果代工廠和碩前進印度，在2021年2月與印度坦米爾那都政府簽署MOU（合作備忘錄），和碩位於清奈近郊Mahindra World City經濟特區的手機工廠，已在今年9月底舉行揭牌儀式，成為緯創、鴻海後第3家前往印度設廠的台灣蘋果供應商。

據了解，和碩昨天晚間臨時敲定行程，與印度坦米爾那都方面於今天下午展開閉門會議，和碩由副董事長程建中、運籌長林秋炭出席，市場猜測可能將擴大在印度投資。

程建中在會後對中央社記者表示，今天展開閉門會議主要是印度坦米爾那都官方來台，雙方互相交流更新一些狀況，包括針對投資當地碰到的一些困難與經驗等交換意見，尚無具體結論與共識；是否要進一步擴大在印度的投資，他表示，「投資一步一步來，先把基礎站穩」。

程建中表示，和碩印度清奈廠在9月底揭牌，目前已正式投入生產，表現「還不錯」，比預期進度快，成熟度也比原先想得好很多。

和碩目前已投資約110億盧比（約新台幣40多億元）於印度廠，並預計招募1.4萬名員工。對於和碩是否加碼投資印度，程建中回應，未來規劃還是要等第一步先站穩後再考慮，如有決定會對外公告。

他指出，和碩在印度廠的投資和生產都有達到原先規劃目標，沒有遇到什麼很大的困難，「讓人安慰」，因為這是和碩第一個在印度的工廠，有些人會擔心人生地不熟，或遭遇無法克服的困難，但目前看起來情況都相當好。

他也樂觀看待印度生產日漸重要的趨勢，認為這是產業都需要考慮的問題，多數客戶增加生產地，採取「中國加一」（China plus one）的市場策略；對於在印度生產的腳步，他說，不便代客戶回答，但從和碩這個方向看過去，相信「滿意度算高，有把事情做好」。

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印度坦米爾那都已是台灣多項產業在印度的重要聚落，電子業如富士康與所屬相關供應鏈、和碩，以及紡織與製鞋業的豐泰等大廠都落腳於此，未來還可能有電動車相關供應鏈前來布局。

業界人士指出，主因是坦米爾那都政府資源豐富，大力投資基礎建設等設施，且行政效率比其他地點佳，更重要的是有較高教育水準的大量勞動力，成為台灣製造業在印度布局的首選地點。（編輯：張良知）1111026