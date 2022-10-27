庫存調整告一段落 金居：明年逐季成長

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（中央社記者江明晏台北27日電）PCB上游、銅箔材料商金居表示，庫存調整在8、9月告一段落，10月甚至有急單出現，第4季營運將比第3季回升，伺服器產品出貨帶動明年營運逐季成長，全年業績力拚優於今年。

金居開發總經理李思賢在電路板展受訪表示，今年第4季營運會比第3季好，主要是去年市場需求大增、爆發性成長，今年營運正常來看「肯定就會有庫存修正期」。

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他指出，8、9月庫存修正看似告一個段落，目前已經在慢慢回升，10月還有看到伺服器的急單出現，非蘋手機客戶的軟板用銅箔近期也重啟拉貨，第4季稼動率大概有8成，明年首季預料和第4季營運相差不大。

金居的伺服器AMD及Intel新平台產品將分別於今年12月及明年1月開始小量出貨，李思賢表示，將帶動明年營運轉好，營運將呈現逐季成長態勢，不過明年變數多，以全年來看，今年應該是營運谷底，金居明年會比今年好，整體產業推估也是這樣。（編輯：張均懋）1111027