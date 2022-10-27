消費需求減弱 群創第3季虧127億元

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（中央社記者潘智義台北27日電）受到俄烏戰爭、通膨及各國升息等不確定性因素影響消費需求，面板廠群創光電今天公布，第3季合併營收新台幣480億元，營業淨損154億元，稅後淨損127億元，基本每股損失1.27元。

群創發布新聞稿指出，第3季折舊及攤銷為79億元，資本支出為46億元。

群創統計，第3季整體出貨面積611萬平方公尺，較第2季減少6.2%，液晶面板售價為每平方公尺254美元。第3季中小尺寸面板營收為109億元，較第2季減少6.8%；第3季中小尺寸面板合併出貨面積74.41萬平方公尺，較第2季減少9.3%。

第3季營收以產品應用別區分，群創說明，可攜式電腦為19%、手機及商用產品為19%、車用產品為20%、桌上型螢幕為10%、電視為32%；以產品尺寸別區分，10吋以下為24%、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。

回顧2022年第3季，群創解釋，全球總體經濟受到俄烏戰爭、通膨及各國升息等不確定性因素影響，造成消費市場需求減弱，面板價格處於低檔，群創單季營收較第2季衰退17.1%。然而，因應市場需求減緩，在第3季謹慎管控成本費用，使得營業費用較去年同期減少19%。

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展望第4季，群創評估，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，使庫存回到健康水位。然而全球景氣仍然嚴峻，將審慎管理成本支出及產能利用率，同時加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值營收比重，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於第4季的面板展望，大尺寸面板單季出貨較第3季持平，平均銷售價格季減幅個位數，出貨量季減幅不大，中小尺寸面板單季出貨季減略高於10%。（編輯：趙蔚蘭）1111027