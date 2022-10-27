台股9月重挫逾11% 壽險業持股市值跌破1.6兆

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（中央社記者謝方娪台北27日電）台股9月重挫逾11%，壽險業持有台股市值下滑至新台幣1兆5953億元，壽險業者採汰弱留強、換股操作因應，若扣除大盤跌幅，整體壽險業單月小幅加碼台股30至40億元。

海內外資本市場動盪，金管會今天公布，壽險業9月底持有台股部位市值下滑至1兆5953億元，單月驟減1946億元；壽險業持有國外股票部位跌破5000億元、滑落至4244億元，下探金管會公布資料以來新低點。

壽險業者指出，因應市場波動，壽險業多持續汰弱留強、換股操作，靜待短線利空因素淡化；若扣除台股9月崩跌11.06%影響，估整體壽險業單月小幅加碼台股30至40億元左右。

產險業9月底持有海內外股票部位同步下降，月減87億元、下探至367億元；銀行業9月底持有海內外股票部位帳面價值下滑至4812億元，單月驟減2134億元，此部分包含市值蒸發和減碼影響在內。

金管會銀行局分析，因美國升息，債券殖利率彈升，銀行持續調節股票部位、轉增加債券部位。觀察國銀9月底持有債券部位帳列金額續升至7兆6763億元，單月再增2858億元。

不僅銀行搶賺升息財、持續拉高債券部位，壽險業持有債券部位9月底正式衝破20兆元大關，達到20兆2456億元；產險業持有債券部位上升至816億元，月增6億元。

至於券商自營9月底投資台股帳列金額降至594.36億元，月減115.68億元；投資外國股票帳列金額降至21.36億元，月減3.25億元。

債券投資方面，券商自營9月底外國債券部位帳列金額下滑至1370.94億元，月減14.1億元。（編輯：張良知）1111027