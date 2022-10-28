華碩第2座智慧工廠落腳桃園蘆竹 估明年底完工

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦品牌廠華碩去年宣布將投資新台幣30億元，在台灣自建智慧製造工廠，今天首度開放媒體參訪，因目前產能無法滿足自有產品需求，華碩正在桃園蘆竹興建第2座智慧工廠，預計明年底完工啟用。

華碩首座智慧工廠租用新北樹林瑞傳公司大樓樓層，面積約1400坪，產線包括2條SMT（表面黏著技術）、1條DIP（插件）、1條測試、1條包裝，經過1年籌備期，於去年11月啟用，目前以少量多樣方式生產主機板、伺服器、工業電腦等華碩自有產品。

智慧工廠結合可視化3D設備、AR（擴增實境）眼鏡、自主式移動機器人物料搬送控制系統、AI（人工智慧）瑕疵檢測等數位技術，能透過遠端協作，執行培訓、維護、查修等作業。

以戰情室為例，採用華碩自行研發的中央監控管理平台，可顯示工廠所有生產資訊，例如各站良率、直通率、異常處置時效率、出貨準時率、報廢率等。廠區內200多項設備透過3D建模完成，可在戰情室內直接放大圖像。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德今天接受媒體聯訪說，華碩籌備智慧工廠前觀察全球趨勢，不僅德國推動「工業4.0」計畫，美國也啟動「先進製造夥伴」策略，後來中國、英國、日本、韓國也都推出類似計畫，代表智慧製造勢在必行。

他表示，華碩智慧工廠針對少量多樣、高度客製化產品進行產線設計，在生產過程中可蒐集連網數據，用於後續品質分析，並利用環境監控和節能技術達到永續生產目的。華碩近2年主推AIoT（人工智慧物聯網）和伺服器產品，剛好符合少量多樣特性。

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不過，張權德坦言，智慧工廠現有產能仍無法滿足自有產品需求，已規劃把桃園蘆竹的華碩客服中心維修應用廠區改建為第2座智慧工廠，今年初動工興建5層樓，預計明年底完工啟用，產線將高度自動化，也包含組裝線。

華碩除了確保智慧製造解決方案可以滿足內部需求外，也開始設法滿足外部需求。張權德指出，華碩的代工廠在中國和越南都有設廠，正在驗證導入華碩智慧製造解決方案，透過AI檢測等技術替不良品把關，明年上半年華碩將加大推廣力道，希望導入更多供應鏈業者。（編輯：張均懋）1111028