新壽10/1起金融資產重分類 淨值估增386億元
2022/10/28 22:12
（中央社記者謝方娪台北28日電）債券殖利率狂飆，大幅衝擊處於財報接軌過渡期的壽險業淨值。新光金今天晚間代子公司新光人壽公告，改變管理金融資產經營模式，自今年10月1日起進行金融資產重分類。
新壽指出，根據自行結算數據，重分類後帳列合併權益金額將較9月30日增加約新台幣386億元，淨值比約由原3.02%拉高至4.06%；新壽後續將依金管會相關規定辦理。
新光金今天代子公司新壽公告，新壽已在今年9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式。
依IFRS 9規定，新壽以今年10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，在今天提報董事會。
金管會日前公布統計，壽險業度過驚濤駭浪的9月，壽險業9月底淨值驟降至8285億元，一舉跌破兆元關卡，且單月淨值大減5385億元，相較2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）釀股災時更劇烈。
為緩解淨值危機，先前如南山人壽、國泰人壽及台灣人壽等均已公告適用金融資產重分類。（編輯：張均懋）1111028
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