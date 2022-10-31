台股早盤漲逾百點 力拚收復12900點

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台股31日開盤勁揚，最高來到12916.43點，上漲128.01點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）美股4大指數大漲，台股今天開盤勁揚，連袂收復12800點和12900點整數關卡，最高來到12916.43點，上漲128.01點，重返5日線約12804點和10日線約12874點；隨後漲勢收斂至約70點，指數暫時來到12900點之下。

主要電子權值股吹起反攻號角，台積電、聯發科、聯電、台達電、南亞科等走堅；鴻海受到中國鄭州廠區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、大批員工離廠徒步返鄉消息影響，早盤股價下挫。

被動元件大廠國巨現金減資換發新股今天恢復交易，參考價新台幣334.15元，開盤競價基準334元，早盤走勢震盪，最高來到348元後回檔，來到338元，小漲1.2%。

本土證券法人指出，美國聯準會（Fed）將於台北時間3日凌晨公布利率決策，市場預期將會放緩升息步調，加上美企財報多優於預期，激勵美股大漲，台股指數與年線負乖離率已超過20%，預期台股短線有表現機會，不過成交量能是關鍵。

法人指出，近期台股指數連6日量能不到2000億元，買盤相對觀望，震盪再攻的可能性較大。（編輯：楊蘭軒）1111031