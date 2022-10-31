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鄭州廠員工因疫離廠徒步返鄉 鴻海早盤股價下挫力守百元

2022/10/31 09:30（10/31 10:34 更新）
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圖為1月26日富士康鄭州科技園內，員工經過測溫棚。（中新社）
圖為1月26日富士康鄭州科技園內，員工經過測溫棚。（中新社）
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海中國鄭州廠區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、大批員工徒步返鄉，受此消息衝擊，鴻海今天開盤股價下挫，最低來到101.5元，下跌2.4%，力守前波百元低點關卡。

鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14機種主要生產基地，市場擔憂蘋果iPhone 14產品生產和出貨恐因鄭州廠疫情狀況受到影響，鴻海集團30日晚間發出聲明強調，鄭州園區逐步控制中，集團協調其他園區產能備援，降低可能影響。

鴻海將於11月10日舉行線上法人說明會，鄭州廠區疫情後續發展、產線調配、以及員工生產狀況，勢必成為法人關注焦點。

產業人士分析，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區，主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14機種也在航空港廠區生產，富士康鄭州廠區受到疫情影響程度，牽動蘋果iPhone 14出貨狀況。（編輯：楊蘭軒）1111031

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