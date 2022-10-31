文曄第4季展望優於預期 法人：世健貢獻及匯率因素

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（中央社記者吳家豪台北31日電）台灣第2大半導體通路商文曄預估今年第4季營收將年增16.2%，略優於市場預期，法人認為主要受惠於合併世健科技帶來的營收貢獻及新台幣貶值，看好明年文曄營收成長性將優於半導體產業平均。

文曄今年4月13日宣布以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元）、每股新加坡幣1.93元，取得新加坡IC通路商世健科技100%股權，溢價約8%，藉此強化產品提供與市場擴張。

文曄今年第3季營收約新台幣1556.69億元，季增20%、年增31%。投顧法人分析，即便排除合併世健的貢獻（約占第3季營收2.4%），文曄第3季營收仍優於原先公司財測區間1320億至1400億元的高標，成長動能主要來自手機、資料中心及伺服器和汽車電子業務。

展望第4季，文曄預估營收將介於1450億至1550億元間，以中位數計算相當於季減3.4%、年增16.2%，略優於市場預期。

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法人指出，目前各產業鏈庫存仍高，尤其在消費性電子及電腦產業，文曄客戶第3季拉貨明顯下滑；伺服器、網通產業因需求仍然強勁，庫存調整幅度相對較小；車用電子部分，電動車相關產品部分品項仍缺貨、長短料問題仍在，僅長料部分面臨庫存調整。市場共識為各供應鏈庫存修正將持續至明年上半年。

展望後市，法人看好文曄合併世健綜效將逐步顯現，市占有望逐步提升，預估明年文曄營收將年增5.6%，成長性優於半導體產業平均。不過，需求回溫狀況仍須視各國經濟因素而定，也須留意財務成本可能持續壓抑文曄獲利成長性。（編輯：潘羿菁）1111031