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台股月線連2黑 法人：靜待美FOMC會議結果

2022/10/31 17:26
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台積電和聯發科領軍電子股，台股今天勁揚，終場大漲161點，收在12949點，收復短期均線，但量縮連7個交易日不到新台幣2000億元。台股今天也收月線，10月下跌474點，9月和10月台股累計下跌2145點。

法人預期台股本週量縮震盪格局為主，靜待美國FOMC利率決策會議結果，若利率走勢明朗，大盤有機會守住12600點區間。

美股4大指數大漲，激勵台股今天震盪走揚，電子權值股台積電和聯發科領軍吹起反攻號角，帶動大盤連袂收復12800點和12900點整數關卡，終場大漲161.33點，收在12949.75點，重新站上5日線約12812點和10日線約12878點，不過成交值相對萎縮來到新台幣1676.98億元，加計盤後1690.35億元。台股已經連續7個交易日單日成交值未超過2000億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨多單增加3040口，使留倉部位轉為淨多單1205口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2216口至8869口。

台股今天也收月線，10月下跌474.83點，月線連2黑，9月和10月台股累計下跌2145.69點。

三大法人今天同步買超，自營商買超18.42億元，投信買超11.08億元，外資及陸資買超45.71億元，合計買超75.21億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，11月3日靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果，預估升息3碼機率大，12月升息2碼機會偏高，若利率走勢明朗，台股有機會守住12600點區間。

容逸燊指出，儘管台股利空消息不斷，但大盤也並未破底，預期台股本週量縮震盪格局為主。（編輯：趙蔚蘭）1111031

容逸燊
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