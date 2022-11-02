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宏碁遊戲首度跨足海外 獲索尼獨家授權菲律賓銷售

2022/11/2 15:51
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（中央社記者江明晏台北2日電）宏碁遊戲首度跨足海外，獲得新加坡索尼互動娛樂授權為菲律賓地區獨家代理商，銷售包含PlayStation 5等產品，盼能透過此次合作優化銷售模式，專注管理產品通路及市場。

宏碁旗下子公司宏碁遊戲今天宣布首度跨足海外，其菲律賓子公司（Acer Global Merchandise Philippines）自今年11月1日起獲得新加坡索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment Singapore）授權為菲律賓地區獨家代理商。

宏碁指出，代理銷售產品包含PlayStation 5主機、PlayStation 4主機、PlayStation配件及實體版遊戲軟體。宏碁遊戲表示，盼能透過此次合作優化銷售模式，專注管理產品通路及市場。

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宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，宏碁遊戲與新加坡索尼互動娛樂合作，將PlayStation及其周邊產品帶給菲律賓廣大的玩家，宏碁遊戲期待能繼續為更多市場提供前所未有的遊戲生態體驗，近期現金增資更能充實營運資金以因應海外業務拓展之所需。

索尼互動娛樂為全球互動與數位娛樂領域的領導者，旗下包含PlayStation品牌產品與服務。宏碁遊戲已於2020年7月在取得台灣索尼互動娛樂產品的銷售代理權，為遊戲主機、PC及手機等跨平台遊戲玩家提供服務。（編輯：郭無患）1111102

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