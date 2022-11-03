新案驟減買氣不振 10月住展風向球逼近衰退黃藍燈

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（中央社記者賴言曦台北3日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球，10月分數為42.2分，創2021年8月以來新低，對應燈號雖然仍是代表復甦安全的綠燈，但分數已逼近象徵衰退注意的黃藍燈。

住展雜誌企研室經理成采錡今天透過新聞稿指出，風向球分數下滑主因新推案驟減和市場買氣不振，加上天氣狀況不佳、選舉活動等，影響10月案場來客量，業者也多為此放緩推案步調，導致預售推案量大減。

據住展雜誌風向球6大構成項目，僅代售建案個數、議價率持平，其他包含預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數等4項分數皆下跌。

進一步觀察北台灣預售屋推案量，10月僅有新台幣500多億元，預售屋單一案量逾15億元的指標案分別位於台北市北投、南港區，新北市板橋、三重、新店、泰山、林口區，桃園市觀音、桃園區及新竹市北區。

至於新成屋推案量則更少，住展雜誌統計，10月完工釋出的新成屋戶數僅約百戶，單一案量逾15億元的指標案為台北市中山區的一處建案。

觀察住展風向球追蹤的指標案，10月來客組數為每週21.9組，比9月每週少1.9組，跌回今年8月的水準；至於指標建案的平均成交組數則是每週1.6組，較9月每週少0.5組。

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房價方面，住展雜誌指出，10月新建案平均議價率為10.41%，變動不大，不過在線上銷售中個案較多的新北、桃園等各處重劃區，新案開價漸趨保守，價位與前波推案差異縮小中。

成采錡分析，北台灣10月房市表現低迷，延續9月旺季不旺的情況，少數新案以預約客衝高來客量，但成交情況還是取決於價格高低，且全球經濟下滑風險增加，買方信心不足，加上地方大選將至，預估11月北台灣新建案仍會在買賣方僵持中度過。（編輯：趙蔚蘭）1111103