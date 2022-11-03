台帛醫療外交 遠傳遠距診療平台助陣

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新光醫院深耕帛琉醫療多年，攜手帛琉衛生部成立「遠距醫療中心」3日舉行揭牌典禮，並捐贈行動醫療車，結合遠傳遠距診療平台，共同打造跨國遠距醫療服務。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月3日

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（中央社記者江明晏台北3日電）遠傳電信布局遠距診療有成，支援新光醫院將醫療資源輸出國際，新光醫院攜手帛琉衛生部成立「遠距醫療中心」，結合遠傳平台打造跨國遠距醫療服務，也為台帛醫療外交貢獻心力。

新光醫院深耕帛琉醫療多年，攜手帛琉衛生部成立「遠距醫療中心」今天舉行揭牌典禮，並捐贈行動醫療車，結合遠傳遠距診療平台，共同打造跨國遠距醫療服務。

遠傳今天發布新聞稿指出，曾協助新光醫院數位轉型，並於疫情期間合力推出新冠友善通訊門診，成為這次國際遠距醫療合作的契機。「遠距醫療中心揭牌典禮」於帛琉國家醫院舉行，副總統賴清德、外交部次長田中光、衛生福利部次長石崇良、新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂及新光醫療團隊均共同見證台帛醫療外交成果。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，新光醫院長期投入提升帛琉醫療品質，積極參與國際援外，推動帛琉醫療合作成果有目共睹，遠傳成為新光醫院於帛琉遠距診療服務的合作夥伴，以「大人物」結合雲端技術，共同協助當地建置完整醫衛體系。

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在「遠距醫療中心」成立後，民眾將能在帛琉國家醫院所開設的遠距視訊門診，透過遠傳自主開發的遠距診療平台，結合五官鏡醫療器材，將病患的生理數據、檢測影像，傳輸至新光醫院的專科醫師進行遠距視訊及多方會診，用網路跨越國家疆界，於第一時間提供即時的專科診療服務，大幅提升居民的就醫便利性。

遠傳於2020年5G開台後率先推出台灣第一個5G遠距診療服務，以網路取代馬路，為病患與醫療院所提供有溫度的數位科技服務，更減少長途就醫交通往返的碳排放，符合ESG永續發展方向，遠傳遠距診療迄今已遍及台灣12縣市、35鄉鎮。遠傳遠距診療平台今年更通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的通訊診療平台。（編輯：趙蔚蘭）1111103