徐旭東樂觀明年景氣 看好SOGO週年慶業績118億創高

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徐旭東出席遠東SOGO 35週年慶造勢活動，他強調，儘管通膨令人傷腦筋，全世界也面臨經濟蕭條，「但蕭條不見得營業不好」，仍看好週年慶表現，並對明年景氣保持樂觀態度。中央社記者曾智怡傳真 111年11月4日

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（中央社記者曾智怡台北4日電）遠東SOGO週年慶即將開跑，今年拚新台幣118億元創新高，遠東集團董事長徐旭東表示，儘管通膨令人傷腦筋，全世界也面臨經濟蕭條，「但蕭條不見得營業不好」，仍看好週年慶表現，並對明年景氣保持樂觀態度。

另外，SOGO忠孝館花費5個月、斥資1.5億進行外牆改裝，甫於10月底完工，LOGO兩側改成長寬10公尺的LED螢幕，除強化品牌印象，也會在螢幕上介紹館內優質品牌。

徐旭東今天出席遠東SOGO 35週年慶造勢活動表示，雖然世界景氣蕭條，但週年慶與經濟好壞沒有太大關聯，「需要的東西還是要在這時候來買」；他強調，顧客能進店是最好，不買東西也沒關係，「但你要讓他開心，他下次才會再來」，這也是SOGO努力方向。

談及明年景氣，徐旭東仍保持樂觀，他說，儘管全世界經濟蕭條，「但蕭條不見得營業不好」，且台灣民眾在預算控管比較傾向精打細算，不會像外國人「今天賺100塊，花120塊，我們賺100塊，可能只花90、80塊」。

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針對物價上漲、通膨問題，他也坦言，通膨很傷腦筋，「通膨是大家不喜歡的一件事，你去買麵包，如果今天多一分錢感覺不太好」，但通膨也非台灣才有的問題，而打通膨需從金融體系著手，包含升息等，另外則是政府祭出減稅等政策做法。

媒體詢問對於中國封控、台商出走潮看法，徐旭東認為，中國有自己的做法，相信中國國家主席習近平一定有一系列措施，使得中國成長得更永續、加速，又達成中國目標，「要給他機會讓他表現」，應用正面角度看待此事。（編輯：趙蔚蘭）1111104