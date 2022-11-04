電視市場湧急單 天鈺：第4季營收可望與第3季相當

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（中央社記者張建中新竹4日電）天鈺董事長林永杰今天表示，電視市場在經過一年的修正後，第4季有急單湧現，整體營收可望與第3季相當，毛利率應不會繼續惡化。

面板驅動IC廠天鈺下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果。受電子書及貨價標籤產品銷售疲弱影響，天鈺第3季營收滑落至新台幣41.91億元，季減22.34%。

因兼顧客戶、製造供應商及庫存因素，尋求最佳平衡點，天鈺第3季毛利率降至31.18%，較第2季下滑6.57個百分點；歸屬母公司淨利4.61億元，季減38.63%，每股純益2.48元。

天鈺累計前3季營收155.5億元，年減6.14%，毛利率38.83%，較去年同期下滑7.41個百分點；歸屬母公司淨利27.21億元，年減38.89%，每股純益14.62元。天鈺表示，未來股利配發率將維持50%水準，實際結果由董事會決議。

展望未來，林永杰說，電視市場已修正一年多時間，第4季有急單湧現，不僅三星（Samsung）開始拉貨，其餘廠商也跟進逐步恢復拉貨。

林永杰表示，其他產品修正比較慢，需求依然低迷不振，不過，最陡峭修正期已過，希望能夠逐步恢復；預期第4季整體營收將與第3季相差不多，至於毛利率應不會進一步惡化。

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林永杰說，行動產品因庫存低，有比較大的機會降低成本，也有比較多的新產品，可望維持不錯動能；其餘電源管理晶片、貨價標籤、mini LED及工業和車用顯示器都是天鈺未來成長動能。

至於產能方面，林永杰表示，目前晶圓代工產能比以前寬鬆很多，有晶圓廠希望能先投片備一些庫存，目前還在猶豫。天鈺有與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約，是否跟進義隆電支付一次性違約金，他說「都可能發生」。（編輯：張良知）1111104