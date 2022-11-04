佳世達認列香港明基電通交割獲利 前3季每股賺4.01元

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（中央社記者潘智義台北4日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過前3季財報，前3季每股稅後純益（EPS）為新台幣4.01元，創歷史同期新高。

佳世達發布新聞稿指出，在資訊產業景氣下行中仍能逆勢突破，主要是完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利，再加上醫療、網通、智能方案等事業表現不俗，因此交出營收、獲利皆成長的成績單。

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佳世達統計，第3季合併營收600.6億元，年增5%，季減4%，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為73.15億元、63.64億元，較去年同期和第2季均大幅增長，主要因為完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利約53億元，第3季單季EPS為3.24元。

今年前3季財報表現，營收和獲利都創下歷史新高，累計合併營收1837.2億元，年增12%，營業淨利43.75億元，年減22%，不過稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為100.63億元、78.8億元，前3季EPS為4.01元。（編輯：潘羿菁）1111104