更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
首頁 / 證券

佳世達認列香港明基電通交割獲利 前3季每股賺4.01元

2022/11/4 20:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北4日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過前3季財報，前3季每股稅後純益（EPS）為新台幣4.01元，創歷史同期新高。

佳世達發布新聞稿指出，在資訊產業景氣下行中仍能逆勢突破，主要是完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利，再加上醫療、網通、智能方案等事業表現不俗，因此交出營收、獲利皆成長的成績單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佳世達統計，第3季合併營收600.6億元，年增5%，季減4%，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為73.15億元、63.64億元，較去年同期和第2季均大幅增長，主要因為完成明基電通（香港）交割，於第3季認列獲利約53億元，第3季單季EPS為3.24元。

今年前3季財報表現，營收和獲利都創下歷史新高，累計合併營收1837.2億元，年增12%，營業淨利43.75億元，年減22%，不過稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為100.63億元、78.8億元，前3季EPS為4.01元。（編輯：潘羿菁）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族