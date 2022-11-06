佳世達打造幸福職場 陳其宏：不要員工犧牲健康

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佳世達董事長陳其宏（圖）表示，為爭取人才，必須成為幸福企業。公司除提升薪資水準，也增加員工福利，已連續4年奪得亞洲最佳雇主。中央社記者張智彥攝 111年11月6日

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（中央社記者潘智義、張良知台北6日電）台灣企業近年來在人力市場競逐激烈，攬才留才成為企業主面臨的重要課題。佳世達董事長陳其宏強調，要爭取人才，須提升薪資福利、成為幸福企業，但他更希望員工有效率的工作，不要付出健康的代價。

談到台灣人力需求的問題，陳其宏認為，面臨少子化的趨勢，加上台灣半導體產業在全世界的重要性大幅提升，台積電、聯發科等龍頭業者求才若渴，動輒就需要幾千人，其磁吸效應對產業界人力需求帶來衝擊，人力競逐的壓力其實不小，但對台灣帶來的好處是提升了薪資水準。

陳其宏坦言，台灣這麼多年來薪資水準其實不夠好，需要提升，不然國內培養的人才出去留學畢業後，在當地找到比台灣薪資好的工作，就不會回來台灣，造成人才流失。

陳其宏並客觀的提出數據來分析，他以2022年大學或研究所畢業進入就業市場的人力推估，大約1996至1998年出生，1998年出生的人數約27萬人，對照1960年出生約42萬人，出生率已大減；若以今年是虎年，出生人數可能面臨13萬人保衛戰來看，將較1998年再減少一半，「台灣未來的人力絕對是愈來愈緊張」。

陳其宏說，半導體業年薪約200多萬到600多萬元，這些公司高薪吸走不少人才。為爭取優秀人才，佳世達做了很多配套措施，首先就是拉近跟半導體業的薪資差距。

以證交所公布的上市櫃公司平均年薪來看，佳世達年薪已接近200萬元，名列「台灣高薪酬100指數」成分股。此外，佳世達也增加員工福利，不僅連續4年奪得亞洲最佳雇主，更獲選富比士公布的2021年度全球最佳企業雇主，台灣僅9家入榜，說是「幸福企業」當之無愧。

陳其宏笑著說，佳世達的員工餐廳可比四、五星級飯店等級，不論是台北或桃園，有自助餐、水果吧、沙拉吧吃到飽，剛推出時大家吃的很開心，很多同仁身體就像吹氣球一樣，一個月長胖3、5公斤，才驚覺太有幸福感，食慾該控制一下。

為了改善工作環境，佳世達的廁所是免治馬桶，茶水間都有百慕達烤麵包機，麵包先蒸後烤，外酥內軟，還備有氣泡水機，滿足年輕人喝氣泡水的需求。

除了提高薪資、增加福利、打造幸福企業外，陳其宏更重視員工的休息及健康。他在2014年的某天，突然找了當年在地職棒球隊Lamigo桃猿的啦啦隊LamiGirls到公司唱歌跳舞，讓員工放鬆心情後，宣布希望大家以後都能在下午5時下班，儘量回家陪家人吃飯、追求健康。

他說，基本上佳世達在下午5時就可以下班了，當然工作還是責任制，希望員工在上午8時到下午5時間有效率的 工作；而且希望中午不要開會，中午午休1小時關燈休息，瞇一下對身體好，對工作效率也好。他認為，午睡10分鐘能讓身體重新調整，特別是從事設計工作者，用腦力更需要午休。

曾因長期長時間工作一度得了重病的陳其宏，親身體認到過去錯誤的工作方式，他不希望員工、主管經歷這種錯誤的過程，希望員工能夠以working smart取代working hard，用腦力及效率工作賺錢，而非靠拋家棄子、用時間賺錢，付出犧牲健康的代價。

陳其宏說，自己以前太投入工作，每天從早上8時工作到晚上10時30分，沒照顧好身體，所以體認到要好好照顧員工，因為如果沒有健康一切都沒用，家人也是最重要的，這都是無法取代的。因此他在公司以身作則，每天7時30分工作到晚上6時，開會事前準備、做出結論，不浪費大家的時間，反而更能帶動員工有效率的工作。

此外，佳世達在多年前即推出員工認股，只要自己出1元、公司就同步補貼1元，由第3方的金融機構負責操盤，符合政府的法規。

他認為，最重要的是要和員工交心，實施員工認股權證，不論主管或是一般員工都變成公司的股東，由公司補助，員工用半價買股票，員工是股東對公司向心力就更高，有利在人力市場的競逐。（編輯：楊凱翔）1111106