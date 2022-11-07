隱形眼鏡廠視陽光學8日起競拍 28日掛牌上市

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）矽水膠隱形眼鏡廠視陽光學訂11月28日掛牌上市。新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價138.84元，競價拍賣從8日起至10日止。

另外20%採申購配售，公開申購承銷價以最低承銷價格1.21倍為上限，承銷價暫定為168元，預計16日開始公開申購。

視陽主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發、製造及銷售，目前是亞洲第一大矽水膠隱形眼鏡製造商，也是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。

視陽近3年營收及獲利穩定成長，108年營收新台幣14.7億元、每股盈餘（EPS）5.88元，110年營收來到19.6億元、EPS為8.11元，111年上半年營收13.7億元，EPS為5.65元。

視陽表示，隱形眼鏡屬於醫療器材，公司及產品需有各類證照才能進入市場銷售，視陽目前已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，可以為各區域客戶提供製造服務，客戶不需再花時間取證。

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視陽表示，根據Fortune Business Insights調查報告預估，全球隱形眼鏡市場規模將從111年99.4億美元成長到118年148億美元，年均複合成長率約為5.9%。

展望未來，視陽指出，隨著人們重度的使用各類3C產品，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花視力問題，加上彩色隱形眼鏡於亞洲地區的消費持續增加，對未來的營收與獲利成長有高度的信心。同時將因應市場需求開發矽水膠新產品，包括球面、老花、散光及彩色鏡片等，與全球客戶一同擴大市場份額。（編輯：張均懋）1111107