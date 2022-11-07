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玉晶光10月營收年增17.7% 創歷年同期新高

2022/11/7 16:41
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）玉晶光今天公告10月營收新台幣23.14億元，年增17.7%，月減15.3%，仍為今年第3高，並創下歷年同期新高；玉晶光表示，傳統旺季高峰已過，因此10月營收較9月下滑。累計前10月營收157.83億元，年增21.59%。

玉晶光表示，第4季因為已過傳統旺季，使得單月營收較9月低，未來訂單狀況還是要看客戶實際的拉貨而定。

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受惠於蘋果iPhone 14新機上市拉貨潮，玉晶光第3季合併營收72.14億元，季增1.47倍，創下單季歷史新高。美系外資報告看好玉晶光第3季獲利表現將同步衝上歷史新高，每股盈餘估13.8元。

隨著拉貨高峰期已過，玉晶光9月營收衝上歷史新高後，10月見到趨緩，美系外資預估，玉晶光第4季營收將季減12%，但年成長10%，單季每股盈餘約10.2元，並將玉晶光2022年每股盈餘上調28%，2023年每股盈餘上調10%，維持玉晶光「建議買進」評等，目標價則由550元降至500元。（編輯：趙蔚蘭）1111107

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