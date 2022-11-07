中油委請金屬中心切管採樣 釐清大林煉油廠大火責任

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中油大林煉油廠10月27日火警，經濟部長王美花（圖）7日在立法院表示，中油確實需要精進相關管路SOP管理，且也責成第三方單位協助確認尋找破管釀成氣爆的原因。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者曾智怡台北7日電）中油大林煉油廠10月27日火警，初步調查為廢氣燃燒（Flare）系統管線腐蝕，導致持續洩漏引發火災。中油董事長李順欽今天表示，已請金屬中心擔任第三方公正單位，將在安全許可之下，切下事故管線進行晶相分析，據此檢討人員責任疏失與否。

中油大林煉油廠10月27日火警，高雄市政府日前檢視中油大林煉油廠火警事故調查報告表示，因仍需深化管理、制度、執行等面向檢討，設備尚須改善，維持勒令停工，並將加入第三方公正單位協助釐清與審查。

經濟部長 王美花 今天在立法院經濟委員會答詢時指出，中油確實需要精進相關管路SOP管理，且也責成第三方單位協助確認尋找為何會破管釀成氣爆的原因，強調「懲處一定有」。面對立委質疑有人為疏失，她也允諾，一週內查明提出報告及懲處名單。

關於責任疏失，李順欽今天出席「藻回初衷 聚礁未來」觀塘生態保育成果發表會接受媒體訪問表示，近日送高雄市政府的報告中，事故肇因於廢棄燃燒管線破裂，現在需要透過更細緻分析釐清原因，據此檢討人員責任疏失與否。

李順欽表示，中油已委請金屬中心作為第三方公正單位，會將管線切下來比對，進行晶相分析；不過，目前現場環境仍危險，因此還沒開始切管線工作，須確保安全無虞才能動作。

中油大林煉油廠從10月27日火警至今已停工逾10天，媒體關切停工損失，李順欽說，損失很難估算，但有替代方案。（編輯：蘇志宗）1111107