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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

大林廠涉收回扣828萬 中油2工程師二審遭重判

2022/11/2 15:10（11/2 15:32 更新）
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中油大林廠修護組和工務組王姓、佘姓工程師承辦採購招標業務，兩人涉向廠商收回扣達828萬。一審王男依貪污等罪判刑12年、佘男10年2月，兩人均褫奪公權4年；台灣高等法院高雄分院二審以原審判決認定並無不妥駁回上訴。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中油大林廠修護組和工務組王姓、佘姓工程師承辦採購招標業務，兩人涉向廠商收回扣達828萬。一審王男依貪污等罪判刑12年、佘男10年2月，兩人均褫奪公權4年；台灣高等法院高雄分院二審以原審判決認定並無不妥駁回上訴。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）中油大林廠修護組和工務組王姓、佘姓工程師承辦採購招標業務，兩人涉向廠商收回扣達828萬。一審王男依貪污等罪判刑12年、佘男10年2月；高雄高分院駁回上訴維持原判。

王男接受偵查時自白犯行，且繳回全部犯罪所得，佘男則否認全部犯行。一審高雄地方法院依相關事證、證詞，依貪污治罪條例等罪分別判處王男有期徒刑12年、佘男10年2個月，兩人均褫奪公權4年。

全案經上訴二審，台灣高等法院高雄分院近日以原審判決認定並無不妥駁回上訴，維持原審刑度，全案仍可上訴。

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高雄地院一審判決指出，中油大林煉油廠儲存石油化學品油槽，因依使用情形每5年須開槽檢查，油槽內裝有可撓性泡沫軟管需辦理採購業務。有意投標的代理進口廠商為避免與對手削價競爭，和其他廠商協議在投標時組成圍標集團，分別投標由王男承辦標案，再以標案交貨金額的2%賄賂；期間佘男也涉嫌收取廠商賄賂。

判決指出，擔任修護組工程師的王男、工務組工程師佘男負責承辦採購招標業務，但兩人卻涉收賄包庇廠商得標，王男收賄金額達新台幣673萬多元、佘男收賄155萬多元，全案經高雄地檢署偵結起訴。（編輯：孫承武）1111102

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