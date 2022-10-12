中油再爆採購弊案 2員工自首獲緩起訴

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）中油大林廠再爆採購弊案，黃姓消防課長和林姓油駁駕駛涉和廠商勾結、製作不實單據核銷報公帳，因兩人事後主動自首，雄檢處分緩起訴，但各須支付公庫10萬、30萬。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，事後更連續爆出採購弊案，檢廉偵查時，因黃男、林男並無前科，又主動自首，坦承全部犯行，高雄地檢署偵結後認為2人雖涉犯詐欺等罪，但犯後態度良好，處分緩起訴，黃男須向公庫繳納新台幣10萬元、林男須繳納30萬元。

高雄地檢署起訴指出，60歲大林煉油廠消防課長向盧姓廠商採購一批2.5吋鐵氟龍製消防栓蓋，發現效果不錯，於是再請廠商提供5.5吋蓋子供測試，但因效果不佳，事後並未簽辦採購。

盧姓廠商不甘花了2萬元開模費成本，因此向時任消防課長黃男索討，結果黃男竟在下次採購物品時浮報單價，藉此彌補盧女損失。

另外，60歲林姓駕駛則是在兼任大林9號船、永安1號船採購人員時，偷偷另買乳膠枕、果汁機、嬰兒汽座、電視等物，再以假單據報公帳核銷，總計涉貪13萬多元。全案經黃男、林男先後向檢廉自首後偵辦。（編輯：郭諭儒）1111012