更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中油再爆採購弊案 2員工自首獲緩起訴

2022/10/12 15:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）中油大林廠再爆採購弊案，黃姓消防課長和林姓油駁駕駛涉和廠商勾結、製作不實單據核銷報公帳，因兩人事後主動自首，雄檢處分緩起訴，但各須支付公庫10萬、30萬。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，事後更連續爆出採購弊案，檢廉偵查時，因黃男、林男並無前科，又主動自首，坦承全部犯行，高雄地檢署偵結後認為2人雖涉犯詐欺等罪，但犯後態度良好，處分緩起訴，黃男須向公庫繳納新台幣10萬元、林男須繳納30萬元。

高雄地檢署起訴指出，60歲大林煉油廠消防課長向盧姓廠商採購一批2.5吋鐵氟龍製消防栓蓋，發現效果不錯，於是再請廠商提供5.5吋蓋子供測試，但因效果不佳，事後並未簽辦採購。

盧姓廠商不甘花了2萬元開模費成本，因此向時任消防課長黃男索討，結果黃男竟在下次採購物品時浮報單價，藉此彌補盧女損失。

另外，60歲林姓駕駛則是在兼任大林9號船、永安1號船採購人員時，偷偷另買乳膠枕、果汁機、嬰兒汽座、電視等物，再以假單據報公帳核銷，總計涉貪13萬多元。全案經黃男、林男先後向檢廉自首後偵辦。（編輯：郭諭儒）1111012

徐漢
中油涉貪案擴大 前勞工董事、經理收賄百萬遭起訴 李順欽談貪瀆弊案痛心 稱要賺大錢別來中油工作
檢廉
原能會核研所採購傳弊 檢廉搜索約談3人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族