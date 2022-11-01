居民抗議中油大林廠 籲調查報告直播、停工總體檢

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中油高雄大林煉油廠日前火警引發大林蒲居民怒火，大林蒲遷村自救會成員1日持續在中油廠外抗爭，以行動表達訴求。（大林蒲遷村自救會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）中油大林廠10月27日火警引發大林蒲居民怒火，遷村自救會今天持續在中油廠外抗爭，要求火警事故調查報告線上直播、大林廠第一至第三重油脫硫工場應全面停工總體檢，並加速遷村。

對此，高市府回應表示，針對中油大林廠火警，市府第一時間就祭出重罰，並予以停工，市長陳其邁也要求一週內完成事故調查報告，不能確保安全，就不同意復工。

至於遷村，高市府表示，市府已在當地舉辦3場說明會，陳其邁均親自出席說明，選舉過後會再辦說明會持續溝通，希望盡快凝聚居民共識，完成遷村。

大林蒲遷村自救會今天新聞稿表示，自救會30日在中油大林廠門口搭棚抗爭，31日被警方驅離至馬路旁，南部反空污大聯盟成員蘇義昌今天前往聲援靜坐。

大林蒲遷村自救會要求中油大林廠27日火警事故必須詳實公布事故原因、同步在中油網站線上直播。大林廠第一至第三重油脫硫工場也應全面停工總體檢，經勞工局、工業局、第三方公正人士檢驗通過後才能復工。

大林蒲遷村自救會也呼籲，遷村不能再拖，居民無法等待，希望市府明訂大林蒲遷村期程表，加速遷村。（編輯：黃世雅）1111101