為大林廠火警鞠躬致歉 李順欽：復工沒有時間表

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）中油高雄大林煉油廠發生氣爆火警，中油董事長李順欽今天除鞠躬致歉也表示，初判是通往燃燒塔管線破洞致氫氣外洩釀災，未來將做好設備總體檢，「復工沒有時間表」。

中油高雄大林煉油廠昨天晚上發生氣爆火警，大林蒲地區6名里長中午召集里民在中油門口集結抗議，要求中油大林廠全面設備總安檢。台灣中油董事長李順欽下午2時30分和民進黨立委賴瑞隆在中油大林廠召開記者會說明事故原因和事後改善措施，也和所有主管鞠躬致歉，並在會後前往中油門口向里民再度鞠躬。

李順欽致詞指出，首先代表台灣中油跟在地鄉親致上12萬分歉意，中油1週內將依照市長陳其邁要求提出詳細檢討報告，也會記取這次慘痛教訓做好設備全面檢查。只要有安全疑慮就立即更換，讓設備不會在設備壽命末期面臨高風險疑慮，「復工沒有時間表，一定要等到絕對安全，大家放心才會復工」。

李順欽說明，這次的氣爆火警初判是因一條通往廢氣燃燒塔管線破了大洞，一早已經請專家協助調查，後續也會請其他專家或勞檢處人員勘查，未來會擴及整個大林煉油廠做工安總體檢，希望讓員工在這安心工作，居民安心生活，再次跟社會大眾致歉。

媒體提問是否會懲處大林廠廠長或相關人員，李順欽則回應，現在先把善後工作做好，中油絕不迴避相關責任。

中油煉製事業部執行長辛繼勤說明，第三重油加氫脫硫工場主要是為了脫硫，讓燃燒後的二氧化硫濃度降低，火警原因初判是因通往燃燒塔的一條管線破裂，造成氫氣洩漏爆炸。且因發生氣爆後，工場必須進行安全緊急釋壓排出氫氣，導致火光較大。

辛繼勤指出，因為外洩物質為氫氣，燃燒後不致產生污染物，影響範圍在第三重油加氫脫硫工場高壓冷卻區，不會影響其他工場和區外公共管線營運安全，也不影響國內供油。

對於事後如何改善，辛繼勤說，設備面將對事故管線破損分析，定期檢測及汰舊換新；也將請第三方專業人員進行火場鑑識和火災影響範圍評估；制度面會讓高壓設備在建壓期間加強查漏；執行面也會全面檢查相關設備管線，進行原因調查。在復工前完成適用性評估，並依據火場鑑識和火災影響範圍評估結果，將受損設備採購換新。

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此外，高雄市議員陳麗娜也在會後率領大林蒲里民舉旗高喊「長期圍廠、拒絕摸頭」，希望中油能讓在地里民在大林廠門口或附近搭棚，天天輪班監督中油改善進度。陳麗娜表示，中油不但無法答應居民同步監督訴求，甚至無法承諾不讓居民被警衛驅趕。

對此，李順欽出面回應訴求表示，公司歡迎大家一起來監督中油，但監督有很多種方式，不一定要用這麼辛苦的方式。（編輯：謝雅竹）1111028